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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة القاصد بالغربية

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
08:07 م | الجمعة 14 يوليو 2023
غرق شاب بترعة القاصد بطنطا

غرق شاب بترعة القاصد بطنطا

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام، داخل ترعة القاصد المارة بمنطقة قحافة، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى انتشال الجثة وتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بغرق شاب 

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق شاب في العقد الثاني من العمر، داخل ترعة القاصد المارة بمنطقة قحافة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعي «محمد. عبد» ويبلغ من العمر 13 عاماً، مقيم بقرية كفر عصام، بدائرة مركز طنطا، داخل ترعة القاصد المارة بمنطقة قحافه، أثناء الاستحمام، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

ندب مفتش الصحة 

وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

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