«لوغاريتم» يستعرض معلومات عن عماد الكومي الباحث بجامعة سيول الأولى في كوريا

عرض برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا عن عماد الكومي، باحث دكتوراة في جامعة سيول الوطنية، المصنفة رقم «1» في كوريا الجنوبية.

«الكومي» حصل على أفضل رسالة ماجستير

وجاء في التقرير: «جامعة سيول الوطنية مصنفة رقم 1 بكوريا والـ29 عالميا، والمصري عماد الكومي، باحث دكتوراة بجامعة سيول الوطنية، حصل على أفضل رسالة ماجستير في كلية الهندسة من الجامعة في 2017».

وأوضح التقرير، بأن عماد الكومي، أيضا، يعد مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا «البلوك تشين» في شركة TOLLUS الكورية، كما حصل على دبلوم في الذكاء الاصطناعي والجيل الرابع للثورة الصناعية، كما يعد مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا.

جولة أحمد فايق في كوريا

وعلى مستوى التجربة، يقدم الإعلامي أحمد فايق، جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة من بينها: «لماذا لا توجد صناديق قمامة؟ ما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟ ما سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟ لماذا لا يبيع الكوريون طعامهم بالكيلو؟

كما يعرف فايق، المصريين بطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة «سناك الطحالب» والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.