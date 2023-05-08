إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية البهنسا بالمنيا

أصيب 14 عاملا بينهم 4 سيدات، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري بمدخل قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ربع نقل في بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «9472 ن و ج»، ربع نقل، على الطريق الدائري أمام مدخل قرية البهنسا بالوحدة المحلية لصندفا غرب مركز بني مزار.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا جميعهم عمال، وبينهم 4 سيدات.

نقل 14 عاملا إلى مستشفى سمالوط

ونقلت سيارات الإسعاف 14 مصابا إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وهم أحمد جمعة هريدي 15 عاما، محمد حمادة محمد 25 عاما، عيد محمد عبد اللطيف 22 عاما، مصطفى عاطف صابر 15 عاما، محمود علي إبراهيم 16 عاما، عمر حمادة محمد 17 عاما، أحمد محمد حسن 18 عاما، إبراهيم أحمد الطيب 29 عاما، مروق أحمد بيومي 32 عاما، رضا صبحي عبد الرازق 43 عاما، هالة إبراهيم رمزي 33 عاما، فاطمة السيد محمد 35 عاما، زينب عبد الرؤوف 25 عاما، نورا محمد فؤاد 35 عاما، جميعهم عمال مزارع ويقيمون بمركز بني مزار، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.