أحمد هاني يكشف عن تفاصيل تعرضه لحادث: «جدعنة المصريين أنقذتني»

كشف الفنان أحمد هاني، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له خلال الأيام الماضية، ونُقل على إثره للعناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

أحمد هاني: صيدلي أنقذني بعد الحادث

ودوّن هاني، عبر صفحته، قائلا: «خبطتني عربية وأنا راجع البيت قبل الفجر، وطبعا اللي خبطني جري بس المصريين الجدعان جابوه، وقاموا بالواجب معاه، واتصلوا بالبوليس والإسعاف، وظهر شاب صيدلي (عبد الرحمن) عدلني على وشي عشان النزيف يخرج بره، لأني وقعت على ضهري وربنا جعله سبب رئيسي إني لسه عايش.. المصريين الجدعان ما اكتفوش بالواجب اللي عملوه مع اللي خبطني».

أحمد هاني: الحمد لله الحادث تم بجوار منزلي

وأضاف أحمد هاني، «كمان (المصريين الجدعان) أخدوا بطاقتي وراحوا يندهوا عليا في الشارع اللي ساكن فيه، لحد ما جابوا مراتي من البيت، لأن من نعمة ربنا إني عملت الحادثة جنب البيت، كل شويه هحكي لكم جزء من اللي حصلي».

وأوضح أن الفنان أشرف زكي، سبق وأرسل وفدا من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إلى المستشفى المحتجز به، للاطمئنان عليه، والوقوف على تفاصيل حالته الصحية، بالإضافة إلى إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة.