إزالة إشغالات بحرم سور محطة الصرف الصحي في إمبابة

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحلات والمطاعم، باستغلال أرصفة المشاه ومسار الطريق في وضع الإشغالات، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي ذلك الإطار، تعاونت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة مع شرطة المرافق، لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في امتداد شارع البوهي، في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع، واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدد من الأكشاك المخالفة المتعدية على أرصفة المشاة.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 23 كشكا وفاترينة ومحلا، أُقيموا بالمخالفة، وتعدوا على حرم سور محطة الصرف الصحي بامتداد شارع البوهي بحي إمبابة، ما تسبب في إشغال الطريق العام وإعاقة حركة سير المواطنين والمركبات.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المرور الدوري للمواقع التي تمت إزالة التعديات منها، لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.