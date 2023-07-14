عماد الكومي لـ«لوغاريتم»: والدي مفتاح شخصيتي وحققت أمنيته.. والأب: فخور بك

عرض الإعلامي أحمد فايق، أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، المذاع عبر قناة DMC، واستهل البرنامج أولى حلقاته باستضافة الباحث المصري، ابن محافظة قنا، عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين في الحكومة الكورية، حيث يروي تجربته في كوريا، وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة «صعيدي في الجامعة الكورية».

الكومي: والدي مفتاح شخصيتي

وقال عماد الكومي، ابن قرية القلمينا بمركز الوقف بمحافظة قنا، مستشار الأمن السيبراني وتقنية البلوك تشين في الحكومة الكورية، إن والده مفتاح شخصيته، وحقق حلمه بدخول كلية الهندسة، وإنهاء الماجستير، وبذلك حقق أضعاف ما تمنى «هذا هو رد الجميل»، وحصلت على أحسن رسالة ماجستير في كوريا لطالب أجنبي.

من جانبه، أوضح والد عماد، في مداخلة فيديو مع الإعلامي أحمد فايق: «فخور بابني وإنه حقق أعماله بمجهوده، وإن شاء الله يكون في خدمة الناس، والبلد كلها بتحبك وفخورين بيك، مؤكدا أن مركز الوقف وقرية القلمينا كلها تحبك».

ووجه الابن الشكر لوالده على دعمه له ولأخوته، وأن ينفع بعمله الناس، مؤكدا «أنتم في القلب وسعيد أنني ابنكم وستكونون فخورين بي إن شاء الله».

كوريا أكثر الشعوب احتراما للثقافات

وقال عماد الكومي، إن كوريا من أكثر الثقافات التي تحترم الشعوب الأخرى، وأنا سعيد عندما أرتدي الزي الصعيدي في بعض المناسبات في كوريا، «أعتز وأتشرف أنني من الصعيد الجواني».