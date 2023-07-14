عماد الكومي لـ«لوغاريتم»: أفتخر بأنني صعيدي وحصلت على الماجستير في كوريا

قال عماد الكومي، باحث دكتوراه في جامعة سيول الوطنية، إن الشعب الكوري من أكثر الشعوب التي تحترم الثقافات الأخرى، «سواء كنت ترتدي الزي الصعيدي أو الباكستاني أو الهندي، فهم ليس لهم علاقة بذلك، لأنهم يحترمون الثقافة كما يحترم الجانب الآخر ثقافتهم».

الانتهاء من الماجستير في كوريا

وأضاف «الكومي»، خلال ظهروه في برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «كنت سعيدا بأنني أرتدي الزي الصعيدي الذي أعتز به، حيث إنني من قنا أقصى جنوب الصعيد، ومن أسعد اللحظات التي أرتدى فيها الزي الصعيدي في بعض المناسبات، حيث تعيد لي أجواء الصعيد، وأعتز وأتشرف بأنني من الصعيد الجواني»، مشيرا إلى انتهائه من إعداد الماجستير في كوريا».

وأشار الكومي، إلى أنه حصل على أفضل رسالة ماجستير للأجانب على مستوى كوريا، حيث كان يدرس في إحدى الجامعات هناك، وكانت منحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، مؤكدا أنه كان معه دارسون أجانب سواء من أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.

مشكلة الباحثين تكمن في توفير الإمكانيات

وأوضح الباحث، ابن محافظة قنا، أنه يأمل في العودة إلى كوريا بعد الانتهاء من الماجستير، حيث أعجبه الوضع هناك بالنسبة للبنية التحتية التعليمية، وعلاقة الأساتذة بالطلاب، مؤكدا أن الجامعات الكورية حلم لأي باحث يدرس في كوريا، لأنها توفر له كل الإمكانيات، فمشكلة الباحثين الأساسية تكمن في توفير الإمكانيات.