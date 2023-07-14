بعد شهرين على قرار إلغاء الجمارك عن الذهب.. كيف تأثر المعدن النفيس؟

شهدت أسواق الذهب في مصر، خلال الفترة الأخيرة، انخفاضات متكررة في أسعار المشغولات الذهبية، خاصة بعد دخول كميات كبيرة من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج، حيث أقبل عدد كبير من المواطنين على شراء المشغولات الذهبية وبيعها داخل البلاد، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» تأثير قرار إلغاء الجمارك عن الذهب بعد 63 يوما من صدور القرار.

قرار إعفاء الذهب من الجمارك سبب في انخفاض الأسعار

يقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت لانخفاض أسعار الذهب داخل الأسواق، منها قرار إعفاء الذهب من الجمارك، الذي أصدره مجلس الوزراء قبل شهرين، وهو ما دفع عدد كبير من المواطنين لإدخال كمية كبيرة من الذهب طوال الفترة الماضية وصلت إلى أكثر من 491 كيلو جراما.

انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة

وأحجم عدد كبير من المواطنين عن شراء الذهب في الفترة الماضية منتظرين انخفاض أسعاره بسبب الإعفاء الجمركي للمشغولات الذهبية، ما أدى لانخفاض الأسعار بطبيعة الحال، بسبب ضعف الإقبال، الذي يؤدي لخفض السعر، إلا أنه من الممكن أن يؤثر قرار الإعفاء في الفترة المقبلة بشكل أكبر في انخفاض أسعار الذهب على أرض الواقع بعدما يقوم المواطنين القادمين من الخارج ببيع الذهب داخل الأسواق، بحسب ما أشار إليه سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.

الوقت الأنسب لشراء الذهب

ووجه نجيب، العديد من النصائح للمواطنين الذين يبحثون عن مصدر آمن للادخار، بشراء الذهب في الفترة الحالية، لأنه أنسب وقت للشراء، وفي حال تخوفهم من الخسارة، في حالة انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة يمكن أن يشتروا بنصف المبلغ ويدخروا الجزء الآخر ليشتروا به في وقت آخر حتى لا تكون هناك أي خسارة.