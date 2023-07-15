شروط وقواعد القبول بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بديرمواس بالمنيا

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى ديرمواس التخصصي بالمنيا عن قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

شروط القبول بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض

- أن تكون الطالبة مصرية الجنسية من أب وأم مصريين.

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة للعام الدراسى 2023 من محافظه المنيا، وتحديدا من مركز ديرمواس.

- مدة الدراسة خمس سنوات.

- ألا تكون المتقدمه متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- عدم النقل من محافظة لأخرى في حالة قبول الطالبة.

- تكون الطالبة خالية من الأمراض المزمنة.

- تكون الطالبة خالية من العيوب الجسدية ولا تكون من ذوي الهمم.

- أن تكون سليمة النطق ومخارج الألفاظ سليمة.

- أن تكون الطالبة سليمة النظر وغير مرتدية نظارة طبية أو عدسات لاصقة.

- أن يكون وزن الطالبة متناسق مع الطول.

- لا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق واجتياز اختبارات القبول «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

- إجراء الكشف الطبي وكشف الهيئة مع العلم أن الأولوية لأعلى مجاميع.

- حصول الطالبة على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي من نفس المحافظة المتقدم لها وفي حالة الحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط من المحافظة المتقدم لها على ولي أمر الطالبة إحضار صورة الرقم القومي من نفس المحافظة بتاريخ إصدارها سابق بعامين على الأقل.

- إحضار ما يثبت أن الطالبة حاصلة من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي من الإدارة التعليمية التابع لها المركز الإداري لمدرسة التمريض وفي حالة عدم إحضار ما يثبت ذلك يحذف طلب الطالبة من التنسيق.

- في حالة عدم قبول الطالبة لعدم توفر شرط من الشروط السابقة لا يحق لولي الأمر الشكوى.

- الحد الأدنى للتقديم 260 درجة والأولوية للأعلى مجموع.

الأوراق المطلوبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض

- أصل الشهاده الابتدائية، و4 صورة منها مختومة صورة طبق الأصل.

- أصل الشهادة الإعدادية، و4 صور منها مختومة صورة طبق الأصل.

- أصل شهادة الميلاد، و5 صورة مختومة صورة طبق الأصل.

- شهادة حسن سير وسلوك للطالبة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة الجنسية المصرية.

- صورة بطاقة الرقم القومى للأب والأم سارية، ورقم تليفون ولي الأمر.

- عدد 12 صورة شخصية للطالبة خلفية بيضاء يكتب عليها الاسم ثلاثي.

- بيان درجات للصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي.

- عدد دمغة عادية + عدد 2 طابع مهن طبية + عدد طابع مهن تعليمية + عدد صندوق دعم في حالة قبول الطالبة.

- ظرف أصفر كبير وحافظه بلاستيك ودوسیه كرتون.

- إحضار طلبات أخرى في حالة القبولمع حضور ولى الأمر والطالبه فقط.

موعد التقديم بمقر المدرسه اعتبارا من الأحد 16 يوليو الجاري وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر وفقا للمجمع كالآتي:

- الأحد 6 يوليو من مجموع 280 درجة حتى 275.

- الاثنين 17 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو من مجموع 274 درجة حتى 270.

- الأربعاء 19 يوليو حتى الأحد 23 يوليو من مجموع 269 درجة حتى 265.

-من الاثنين 24 يوليو حتى الثلاثاء 25 يوليو من مجموع 264 درجة حتى 260 درجة.

ونوهت إدارة مدرسة التمريض في مركز ديرمواس بأن التقديم سيكون ورقيا وغير متاح عبر الإنترنت، وسيتم غلق باب التقديم في حالة استيفاء العدد المطلوب للتقدم للاختبارات في أي تاريخ، ويستمر باب التقديم مفتوحا والنزول بالمجموع في حالة عدم الوصول إلى العدد المطلوب خلال أيام التقديم.