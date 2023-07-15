متخصص علاقات دولية لـ«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تحاول السيطرة على التضخم

أكد الدكتور محمد أبوالعينين، الكاتب الصحفي المتخصص في العلاقات الدولية بلندن، أن العالم أجمع يشهد حالة من التضخم، لافتًا إلى أنها مجرد ظاهرة اقتصادية تصيب المجتمعات الرأسمالية، وهي ظاهرة متكررة وما زالت نسب التضخم يمكن التحكم فيها، مشيرًا إلى أن إعلان مكتب الإحصاء الوطني نفاد الطعام لدى الأسر في بريطانيا، يؤكد حالة التضخم على الأسر محدودة الدخل، وذات الدخل المنخفض، والدولة تحاول السيطرة على الموقف.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مسألة التضخم نسبية، نظرًا لتقديم الحكومة البريطانية لمعونات للأسر محدودة الدخل، تزيد عن 300 جنيه إسترليني، إضافة إلى المعونات المقررة.

الإعانات المقدمة من الحكومة البريطانية غير كافية

أشار إلى أن هذا المبلغ ليس كافيًا على أي حال من الأحوال، نتيجة لحالة التضخم التي حدثت جراء تأثر سلاسل الإمداد والتموين، بعد جائحة كورونا، وحالة الاندفاع للإنفاق التي أعقبت عمليات الحظر التي كانت قائمة.

ولفت إلى أن 55% من البريطانيين، يمتلكون عقارات، وبالتالي يستفيدوا من أموال الإعانات التي تنفقها الحكومة، مشددًا على أن مبلغ الإعانة لا يمثل شيئا للمواطن البريطاني، مؤكدًا أن الحكومة تحاول تدارك الأمر وخفض نسب التضخم.