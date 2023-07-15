عاجل.. صدمة لـ برونو سافيو بعد رحيله عن الأهلي

كشفت صحيفة بوليفية، عن أن الحكم النهائي للمحكمة التأديبية لكرة القدم البوليفية، قد صدر ضد برونو سافيو لاعب نادي بوليفار، بشأن أزمته مع الحكم جاد فلوريس، خلال مباراة فريقه أمام نادي كلوب أولويز ريدي، في شهر سبتمبر الماضي، والتي أدت إلى حصوله على البطاقة الحمراء في ذلك الوقت، قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري.

صحيفة بوليفية: إيقاف برونو سافيو لثلاث مباريات بسبب أزمته مع الحكم فلوريسو

أكدت صحيفة «Late» البوليفية عن أن المحكمة التأديبية قررت إيقاف برونو سافيو لثلاث مباريات، ضمن منافسات الدوري البوليفي، بعد أزمته مع الحكم جاد فلوريس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد قضاء برونو سافيو عدة شهور مع النادي الأهلي المصري، ثم عودته لصفوف بوليفار سوف يتعين عليه الآن الامتثال لهذا القرار القانوني.

وأضافت الصحيفة أن الجناح البرازيلي صاحب الـ 28 عامًا، تأكد غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه ضد كلا من: رويال باري، ذا سترونجيست، أورينتي بيتروليرو.

وكان برونو سافيو قد تعرض للطرد خلال مباراة بوليفار ضد كلوب أولويز ريدي، في 4 سبتمبر 2022، قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري، إثر دخوله في مشادة كلامية مع الحكم جاد فلوريس، اعتراضًا على حصول زميله على البطاقة الحمراء، ليقوم بدفع الحكم برأسه بقوة ويشتبك معه، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد البوليفي إلى تحويل هذه الواقعة نحو اللجنة التأديبية بالاتخاذ العقوبة اللازمة.

برونو سافيو يسجل في أول ظهور مع بوليفار بعد رحيله عن الأهلي

وكان برونو سافيو قد سجل هدفًا في أولى مبارياته بعد العودة لصفوف بوليفار في كأس رابطة المحترفين البوليفي، يوم 11 يوليو الجاري، ولن يكون ناديه مهددًا بأي مشكلة، لأن العقوبة لم تكن قد صدرت ضد اللاعب البرازيلي بعد.