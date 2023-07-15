القوات الأوكرانية: مقتل 200 جندي روسي على الأقل بالجبهة الجنوبية في يوم واحد

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 200 جندي روسي على الأقل بالجبهة الجنوبية، خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال قائد القوات الأوكرانية في الجنوب، الجنرال أولكسندر تارنافكسي، عبر «تليجرام»، بعد اجتماع، عقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع كبار القادة، إن قواته تخرج الجيش الروسي بشكل منهجي من مواقعه.

زيلينسكي: روسيا تحاول منع «كييف» من مواصلة الهجوم المضاد

حذر زيلينسكي، في خطاب، مواطني بلاده من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع القوات الأوكرانية، من مواصلة هجومها المضاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أصاب سلاح الجو التابع لقوات «فوستوك» الروسية، نحو 10 أماكن تجمع للقوات الأوكرانية في منطقة بياتياتكي، على محور زابوريجيا، وفقا لما ذكره رئيس المركز الصحفي للمجموعة، أوليج تشيخوف، اليوم السبت،

أعلن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لضربات متكررة على الأراضي الروسية.

كانت وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مصادر قولها، إن الدول الأوروبية «نحو 12 دولة»، التي أبدت استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة «إف 16»، لم تتلق حتى الآن، إذنًا رسميًا من «واشنطن»، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الطلب لا يزال قيد الدراسة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

إمدادات الأسلحة لـ«كييف» لا تتعارض مع البحث عن حل سلمي

أعلنت السلطات الألمانية على لسان وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، أن المفاوضات جارية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، موضحة، أن إمدادات الأسلحة الألمانية لـ«كييف» لا تتعارض مع البحث عن حل سلمي.

وأشارت بيربوك، خلال منتدى للقراء في مدينة كيمنتس شرق البلاد، إلى المشاركة فيها بشكل مكثف يوميا.