بحضور الصقر والحضري.. «القاهرة الإخبارية» تنشر صورا من بطولة تحدي الجيل الذهبي

نشرت فضائية «القاهرة الإخبارية»، صورًا من افتتاح بطولة تحدي الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة عدد من النجوم التاريخيين لمنتخب مصر، منهم عصام الحضري حارس المنتخب التاريخي، وأحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق.

تذاكر مباريات بطولة تحدي الجيل الذهبي

وكانت ميرنا عادل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، في مدينة العلمين الجديدة، كشفت أن المدرج الذي تقام عليه مباريات «تحدي الجيل الذهبي»، مجهز بكل الإمكانات، ويتسع إلى 2000 شخص، وموجود أمام أحد الشواطئ بساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أن الملعب مجهز بشاشة لعرض النتائج على نحو مستمر، وتجهيزات أمنية ومساعدات للزوار، الذين يأتون لحضور هذه الفعاليات.

وكشفت طريقة الحصول على التذاكر لحضور المباريات، مؤكدة أن التذاكر متاحة منذ أيام على موقع «تذكرتي»، ويمكن لأي شخص حجز هذه التذاكر، والتوجه لهذا المكان لحضور هذه الفعاليات الرائعة.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، مهرجانًا عالميًا، يشهد فعاليات ثقافية وفنية وموسيقية ورياضية وبطولات عالمية، يشارك فيه فنانين وموسيقيين ومطربين من مختلف أنحاء العالم.