إقامة نهائي «التيك بول» وتحدي الجيل الذهبي في مهرجان العلمين اليوم

كشفت ميرنا عادل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، في مدينة العلمين الجديدة، عن آخر الأجواء والفعاليات في مهرجان العلمين، قائلة إن فعالياته بدأت أمس، مع بطولة «التيك بول»، التي شارك بها «مايا» و«نتاليا»، وهما من بطلات العالم في اللعبة، بجانب مشاركة 64 فرقة زوجية من كل فرق دول العالم، من خلال الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.

إقامة نهائيات «التيك بول»

أضافت «عادل»، خلال تصريحات لها، أن الأجواء أمس في العلمين الجديدة كانت حماسية للغاية في بداية الفعاليات، وتستكمل هذه الفعاليات اليوم، بإقامة النهائيات للمباريات، التي ستكون في تمام الساعة 5 مساء.

وأشارت إلى أنه في تمام الساعة 8 مساء، تحدي الجيل الذهبي، الذي سيشارك بها 25 بطلا من أبطال كرة القدم المصرية، من جيل 2006 و2008 و2010، لتعود هذه الأجواء على أرض العلمين الجديدة، بواقع 4 فرق، الفرقة الأولى بقيادة الكابتن حسام غالي، والفرقة الثانية بقيادة الكابتن أحمد حسن، والفرقة الثالثة بقيادة حازم إمام، والفرقة الرابعة بقيادة الكابتن محمد فضل.

4 لاعبين في كل فرقة

ولفتت إلى أن أبرز من سيشارك في هذه المباريات، كابتن عصام الحضري، سيد معوض، شادي محمد، خالد بيبو، ومحمد ناجي جدو، على أن تكون الفرقة الواحدة مكونة من 4 لاعبين.