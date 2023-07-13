دورة الدراسات السينمائية المتخصصة مجانا بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن إقامة دورة الدراسات السينمائية المتخصصة المجانية وتشمل مجالات السيناريو والتصوير والمونتاج والتمثيل والإخراج، وذلك ضمن مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك»، على أن تقام الدورة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى 18 أغسطس المقبل.

طريقة الاشتراك في دورة الدراسات السينمائية

ويحاضر في الندوة عدد من المتخصصين منهم الدكتور أشرف محمد، والدكتور أشرف راجح، والمخرج أشرف فايق والمخرج أحمد رشوان، والمخرج فخر الدين نجيدة، والمخرج عادل عوض، والدكتور ضياء الدين جابر، ومدير التصوير الدكتور حسين بكر، والسيناريست عصام حلمي والمونتير حسام المحفوظي.

وسوف يتم الاشتراك في الدورة ابتداء من اليوم 13 يوليو الجاري ويتم التقديم عن طريق مقر قصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية.

مشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك»

ويعد «ابدأ حلمك السينما بين يديك»، مشروع ثقافي تقدمه قصور الثقافة بإشراف عام للفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، وتم تنظيمه في العديد من محافظات مصر للوصول لمحبي وهواة دراسة فنون السينما في العديد من مجالات التصوير السينمائي والسيناريو، والإخراج، والمونتاج، الإنتاج، الديكور، والصوت والرسوم المتحركة وغيرها من أجل التأهيل للتعرف على فنون السينما ومراحل صناعة الفيلم.