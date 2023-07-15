 تراجع أسعار 11 سلعة أبرزها الفول واللحم والبيض.. «اعرف الكيلو بكام»

تراجعت أسعار 11 سلعة في مصر خلال الأيام الأخيرة، أبرزها الأرز والفلول المعبأ واللحوم الطازجة والجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

تراجع الزيت والفلول

وكشفت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، تراجع سعر كيلو الفول المعبأ 36.63 جنيه بتراجع 3 قروش، وبلغ سعر لتر زيت عباد الشمس 62.67 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

سعر البيض والدواجن

وعن أسعار البيض واللحوم، أعلنت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، أنَّها سجلت أسعار البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.51 جنيه، بتراجع 15 قرشًا، فيما بلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 307.03 جنيه، بتراجع 3 جنيهات، وكيلو الدواجن الطازجة: 89.86 جنيه، بانخفاض 17 قرشًا، وكيلو الأرز السائب: 25.83 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

تراجع أسعار الفول والجبن

وتابعت بوابة مركز معلومات مجلس الوزراء، أنَّ هناك تراجعًا في سعر كيلو الفول السائب، إذ سجل سعره 35.56 جنيه بتراجع 92 قرشًا، فيما بلغ كيلو الجبن الأبيض: 93.63 جنيه بتراجع 1.23 جنيه، وكيلو الجبن الرومي 161.83 جنيه، بتراجع 17.86 جنيه، وكيلو المسلى الصناعي 58.72 جنيه بتراجع 2.72 جنيه.

تراجع الأرز خلال الأيام المقبلة

وتوقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز لـ«الوطن»، تراجع الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ سيصل سعر طن الأرز الأبيض في حدود الـ17 الف جنيه، بتراجع يزيد على 6 آلاف جنيه عن سعره الحالي، وذلك بالتزامن مع دخول موسم الحصاد الجديد والذي سيبدأ في النصف الأول من شهر أغسطس.