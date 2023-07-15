تطبيق القانون وإزالة تعديات.. تحرير أكثر من 50 ألف محضر للمخالفين في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات إدارة شرطة المرافق وتعاونها الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض القانون وإزالة كل التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لإعادة الانضباط للشارع.

تطبيق القانون على غير الملتزمين حفاظاً على الشكل الحضاري

أكد محافظ الشرقية ضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتطبيق القانون على غير الملتزمين حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدن.

شن حملات مفاجئة لرصد ورفع الإشغالات

استعرض العقيد سامي إسماعيل مدير إدارة شرطة المرافق بالشرقية، مجهودات الإدارة والوحدات التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء خلال الفترة من 1 / 3 /2023 حتى 15 / 7 / 2023، وتمت الإشارة إلى أنه لضمان تحقيق الانضباط بكل شوارع مراكز ومدن المحافظة تم شن حملات مفاجئة لرصد ورفع الإشغالات وضبط المخالفات أسفرت عن تحرير 50875 محضر كالآتي

- 284 محضرا لمحلات مخالفة لمواعيد الغلق المحددة.

- 18675 محضرا مضبوطات لمخالفات متنوعة.

- 25890 حالة رفع إشغالات.

-621 حالة إزالة سلالم مخالفة وتندات وبلدورة وأرصفة.

- 157 حالة تأمين حالات غلق محلات مخالفة بمشاركة الأحياء ومجالس المدن.

- تحرير 418 محضرا لباعة جائلين.

- تحرير 3514 محضر إشغال طريق.

- ضبط 844 حالة استخدام شيشه بالمقاهي.

- ضبط 274 مخالفة لإلقاء مخالفات بالطريق العام وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات المضبوطة.