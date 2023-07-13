رئيس جهاز السادات: بيع وحدات مهنية وإدارية واستمرار حملات رفع الإشغالات

أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، الانتهاء من بيع 10 وحدات مهنية وإدارية في جلسة مزاد علني بحضور ممثل الهيئة عن قطاع الشئون العقارية وممثل الهيئة عن قطاع التمويل والاستثمار، ومفوض مجلس الدولة ومندوب وزارة المالية وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

بيع وحدات مهنية وإدارية لتوفير الخدمات للمواطنين

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أن الوحدات ذات أنشطة مختلفة، مؤكداً أن المزاد خاضع لقانون 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحي محمود، بجولة تفقدية للوقوف على آخر المستجدات بالمدينة، حيث تم المرور على شارع أبو بكر الصديق للوقوف على ما تم من إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة التاسعة، كما تلاحظ وجود بعض الإشغالات لسيارات بيع المشروبات، وتم التوجيه بضرورة المتابعة الدورية الصباحية والمسائية لضبط الشارع، والتأكيد على نقل بعض الموظفين إلى مقر الحي الثالث بالمكاتب المجهزة بمحور خدمات الحي السادس بشارع أبو بكر الصديق لسهولة متابعة الوضع العام.

إزالة كافة المخالفات حفاظا على المظهر الحضاري

وفى نهاية الجولة كلف رئيس الجهاز مسئولي اداره التنمية والامن بضرورة المرور الدوري وإزالة المخالفات، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وعدم انتشار العشوائية.