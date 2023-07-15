بدء تسجيل اختبار القدرات بجامعة الأزهر.. بالرقم القومي ولمدة أسبوعين

بدأت جامعة الأزهر، اليوم السبت، فتح باب تسجيل اختبار القدرات إلكترونيًا لأداء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بكلياتها، وأعلنت عن رابط تسجيل اختبار القدرات من هنا.

تسجيل اختبار القدرات بجامعة الأزهر

وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن تسجيل اختبار القدرات بدأ اليوم السبت ولمدة أسبوعين.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الكليات التي يُشترط القبول فيها لأداء اختبار القدرات تشمل كليات القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي التربية بنين وبنات بأسيوط، وذلك في تخصصات عام (علمي - أدبي)، ورياض أطفال، والتعليم الأساسي، والتربية الفنية، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال.

وتشمل قائمة الكليات أيضًا كليتي التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، وكليتي الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف في تخصصات رياض أطفال، وشعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

كليات اللغات والترجمة تخضع لاختبار القدرات

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنَّ كلية اللغات والترجمة ضمن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات، موضحا أنَّ التسجيل يبدأ من اليوم السبت 15 يوليو ويستمر لمدة أسبوعين.

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، أنَّ الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، صدّق على فتح باب التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر بشكل عام، على أن يستمر التسجيل الإلكتروني من اليوم السبت وحتى أسبوعين.