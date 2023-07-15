مذيع «صباح الخير يا مصر»: بطولة تحدي الجيل الذهبي كانت حماسية (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد الشاذلي ببطولة تحدي الجيل الذهبي التي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، موضحًا، «كنا سعداء بمشاهدة الجيل الذهبي مرة أخرى، هذا الجيل لا ينسى، فقد أسعد الشعب المصري في بطولات كأس الأمم الأفريقية في أعوام 2006 و2008 و2010 كما شارك لاعبون من أجيال أخرى مثل حازم إمام وعبدالستار صبري».

اللاعبون تألقوا والأداء كان حماسيا

وأضاف «الشاذلي»، خلال تقديم حلقة اليوم، السبت، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، «اللاعبون تألقوا والأداء كان حماسيا كأنهم يلعبون في بطولة رسمية بحالة من الود، مباراة الأمس كان بها ريمونتادا وعدد كبير من التفاصيل الرائعة، وهذا هو الهدف من المهرجان، وجود هذه الجماهير الكبيرة التي لها قاعدة جماهيرية عريضة وهذا الأمر مهم جدا من أجل الترويج لفعاليات المهرجان وحضور مباراة الأمس كان مجانا».

لم نتخيل أن هذه المباراة ستكون قوية جدا

إلى ذلك، قالت الإعلامية جومانا ماهر، «لم نتخيل أن هذه المباراة ستكون قوية جدا، الأجواء كانت حماسية جدا، كل لاعب حاول أن يبذل أقصى ما لديه، والحضور الجماهيري كان مكثفا جدا، والجمهور شجع عصام الحضري وحسام غالي».