«بطولة الجيل الذهبي».. «dmc» تكشف أبرز فعاليات اليوم بمهرجان العلمين

استعرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، على قناة «dmc»، فعاليات اليوم الجمعة لمهرجان العلمين.

وقال محمد سعد مراسل قناة «dmc»: «الأجواء رائعة هنا في العلمين الجديدة وطاقة إيجابية في كل مكان، نتحدث عن المدينة الساحرة التي تشهد انطلاق مهرجان العلمين، وهو الحدث الترفيهي والفني والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط وسيقدم خلال موسم الصيف حتى 26 أغسطس».

وأضاف: «أبرز فعاليات اليوم، سيكون تحدي الجيل الذهبي وهو عبارة عن مشاركة نجوم مثل عماد متعب ووليد سليمان ومحمد فضل وعصام الحضري، وستقام المباراة في ملعب منقطة نورث سكوير».

وتابع: «عدد كبير من الجنسيات الأخرى متواجدة في العلمين، وتحدثت مع بعضهم عن المهرجان، والكل متحمس بشكل كبير، وأحد الأشقاء من السعودية قال إني سعيد وفخور بأن هذه الأجواء موجودة في مصر».

وأوضح: «فعاليات المهرجان جذبت عددا كبيرا من الزائرين، ومباراة الجيل الذهبي قد تبدأ من الساعة 8، وبطولة التيك بول ستبدأ من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً، بالإضافة إلى مشاركة 40 لاعبا محليا وعالميا في بطولة الكرة الشاطئية، وهناك سباق الترايثلون وبطولة البادل وعروض لطائرات rc وسباق السياراتع وسكاي دايفنج والجيت سكي والبطولة العالمية للجودو».