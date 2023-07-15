موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف، التي تنطلق السبت 29 يوليو الجاري، وتنتهي الأربعاء 2 أغسطس، حيث انتهت المديرية من وضع جدول الامتحانات عقب اعتماده من المحافظ.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف

وتضمن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف رسمي وخاص لغات وعربي التالي مواعيد الامتحانات التي جاء كالتالي:

السبت 29 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 29 يوليو 2023: التربية الرياضية «خاص بالمدارس الرياضية».

الأحد 30 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية.

الأحد 30 يوليو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 31 يوليو 2023: الهندسة، والتربية الدينية.

الثلاثاء 1 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية.

الأربعاء 2 أغسطس 2023: الجبر.

الأربعاء 2 أغسطس 2023: التربية الفنية.

استعدادات امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بعدد من الإجراءات أبرزها الانتهاء من التدابير الخاصة باللجان، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.