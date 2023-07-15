المشدد 8 سنوات للمتهم بقتل صديقه لخلافات بينهما في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، عاطلًا متهمًا بقتل صديقه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما، بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

قتل عمد.. خلافات بين المتهم والمجني عليه

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «فادي. هـ» في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قيامه بقتل المجني عليه «ع. ب» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أطلق أعيرة نارية على صديقه المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر الذي أودى بحياته، وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهم أحرز وحاز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الجهات المختصة.