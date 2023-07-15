وفقا للمعايير العالمية.. وزير الإسكان يشدد على صيانة محطة تحلية المياه بالغردقة

شدد اللواء عاصم الجزار، وزير الإسكان، على تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة وإحلال الأغشية بمحطة تحلية مياه الشرب بالغردقة بأعلى كفاءة وطبقاً للمعايير العالمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب.

وزير الإسكان يتفقد محطة اليسر بالغردقة

جاء ذلك خلال تفقد وزير الإسكان لمحطة تحلية المياه بالغردقة ضمن جولته التفقدية التي شملت مشروع تطوير طريق المطار، ومحطة اليسر لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 80 ألف م3/يوم، التي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان.

صيانة محطة اليسر بالغردقة

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية المتبعة في مجال التحلية، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب، لسكان ومرتادي مدينة الغردقة، خاصة في فصل الصيف.

جولة وزير الإسكان بالغردقة

وشملت جولة، وزير الإسكان لعدد من المشروعات القومية بمدينة الغردقة استهلها بمشروع تطوير طريق المطار، ثم محطة اليسر لتحلية المياه الشرب بالغردقة وكورنيش وممشي الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة، ضمن المشروعات التي أشرفت على تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مشروعات الدولة في البحر الأحمر

وأشار عاصم الجزار، وزير الإسكان في بيان صحفي، على هامش جولته لمدينة الغردقة إلى أن تكلفة المشروعات في محافظة البحر الأحمر بلغت 1.9 مليار جنيه.