إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتروسيكل على طريق طامية/ الفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على طريق طامية/ الفيوم، بنطاق قرية كفر محفوظ بدائرة مركز شرطة طامية، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا، فيما هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على طريق طامية/ الفيوم، جراء الحادث، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لتقديم يد العون للمصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل على طريق طامية/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث تصادم طريق الفيوم/ طامية، عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم أحمد سيد شعبان 20 سنة، وأحمد جمعة عبد التواب 20 سنة، ومحمد حسن عبد الغني 22 سنة، ومحمد رمضان محمد حسن 21 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.