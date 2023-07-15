«إكسترا نيوز» ترصد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. أبرزها مباراة الجيل الذهبي

استعرض برنامج «هذا الصباح» بقناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا لمتابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة من تقديم حبيبة عمر وسارة سراج، ولقطات منه الذي بدأ منذ يوم 13 من يوليو بلعبة «بيج بول» وهي لعبة مزيج من لعبة كرة القدم والبنج بونج، وبيلعبها ثنائي وسط الجمهور، ومن أهم فعاليات المهرجان هي مباراة الجيل الذهبي التي تتضمن أهم لاعبي الكرة.

1320 وحدة سكنية متكاملة الخدمات

وأوضح التقرير أهمية حي «الداون تاون» في العلمين، إذ يعتبر القلب النابض للمدينة ويحتوي على الخدمات اللازمة للمواطنين، ويضم 1320 وحدة سكنية، إذ تمّ حتى الآن الانتهاء من 15 عمارة تتراوح مساحتها بين 90 مترًا و300 متر، وتبين أنَّ المهرجان سيستمر حتى 26 أغسطس، وسيشهد حفلات موسيقية مصرية وعربية ومنها حفلة تامر حسني بيوم 21 أغسطس وحفل للموسيقار عمر خيرت.

عرض أزياء عالمي

ولفت التقرير إلى وجود عرض أزياء لمصمم الأزياء العالمي مايكل سانكو على الشاطئ ويعتبر حدث أولى بمصر وترويج للسياحة، إضافة إلى 12 نشاطاً ترفيهية رياضية منها السباق الثلاثي الذي سيشارك به 700 لاعب من 17 دولة حول العالم وسباق السيارات الذي سيشارك به أكثر من 100 متسابق وذلك لأن مدينة العلمين تستقبل 45 مليون زائر.