درجات الحرارة اليوم.. استمرار الموجه الحارة والقاهرة تسجل 37 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ودرجات الحرارة، حيث تستمر الموجة الحارة على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية.

شبورة ورياح على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تنشط في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح بعدم التعرض لأشعة الشمس

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد ذلك الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة 37 - 26

- العاصمة الإدارية 37 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 37 - 26

- دمنهور 37 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 28