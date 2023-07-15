افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى بالإسكندرية الأربعاء المقبل

تطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة بالاسكندرية، ضمن برنامجها الفني خلال فترة الصيف، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

فعاليات المهرجان الصيفي

ويحيى الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ونخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل، ومنهم عبدالحليم حافظ، وفيروز، وصباح، ومحمد رشدي، ووردة، وأم كلثوم وغيرهم، ويؤديها رحاب عمر، وياسر سليمان، ومحمد حسن، وسمية وجدي، ومؤمن خليل، وكنزي.

استمرار الفعاليات حتى 22 يوليو

وتستمر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية حتى السبت 22 يوليو الجاري، وتضم أشكالا فنية متنوعة تجذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر، وتقام على مدار أربعة ليال يحييها على التوالي كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربي، وفرقة «كايرو كافيه» بقيادة الموزع الموسيقي وعازف البيانو علي شرف، والنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.