انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بدار الأوبرا اليوم.. 20 فعالية

تستقبل دار الأوبر المصرية اليوم، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي، الذي يضم نحو 20 فعالية فنية وثقافية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تقام على أكثر من 7 مسارح، منها المسرح المكشوف، والكبير، والجمهورية، فضلًا عن معهد الموسيقى العربية، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، أوبرا دمنهور، والمسرح الروماني.

حفل مدحت صالح في الإسكندرية

يحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا في إطار فعاليات المهرجان الصيفي، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، بالمسرح الروماني بالإسكندرية، الذي يشهد نحو 3 حفلات آخرى، منها حفل نسمة محجوب، وفرقة كايرو كافيه.

مونولج من فات قديمه تاه على المسرح المكشوف

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان، بحفل يحمل عنوان «مونولوج.. من فات قديمه تاه»، لفريق ستديو العاصمة الذي يضم عددًا من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، الساعة 8.30 مساء اليوم، على المسرح المكشوف في دار الأوبرا.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

من ناحية أخرى، تواصل دار الأوبرا المصرية، استعداداتها لعقد فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان القلعة، الذي يضم أكثر من 30 حفلا غنائيا لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، تقام في الفترة من 17 أغسطس المقبل، تستمر حتى 31 من الشهر ذاته.