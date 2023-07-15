تحرير 80 محضر إشغال في 3 مراكز بالمنيا

نظمت الوحدات المحلية في جميع مراكز محافظة المنيا حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

إزالة الإشغالات في المنيا

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات وأسفرت عن تحرير 5 محاضر إشغال، بكورنيش النيل للحفاظ على المظهر الجمالى والمسطحات الخضراء وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محاضر في مغاغة

وفى مركز مغاغة، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 10 محاضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات ومراجعة موقف الإعلانات غير المرخصة فى شوارع المدينة (الجمهورية، عبد العظيم، ميدان المحطة).

ومن جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن تحرير 65 محضر إشغال، منها 3 محاضر إشغال ومحضران ضبط إشغال طريق، و60 إزالة إدارية بشارعي بورسعيد والشواني في حي جنوب المدينة، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.