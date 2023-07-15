الخريطة الزمنية للتقديم في مدرسة التمريض بسوهاج.. اعرف الشروط والأوراق

أعلنت مدرسة الهلال للتأمين الصحي في محافظة سوهاج خريطة التقديم في مدرسة البنات للتمريض، حيث يتم استقبال طالبات المتقدمات من خلال الرابط الإلكتروني لمن تتوفر فيهم الشروط والأوراق اللازمة.

خريطة التقديم لمدرسة التمريض بسوهاج

وكان جدول التقديم لمدرسة التمريض بسوهاج على النحو التالي.

- الاثنين الموافق 17 يوليو الجاري لمجموع من 270 حتى 280.

_يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو الجاري مجموع من 269 حتى 260.

_يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري مجموع من 259 حتى 250.

_يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

شروط تقديم الملفات للمدرسة

وحددت إدارة المدرسة الشروط اللازمة للتقديم كالتالي،

_بطاقة الترشيح وبدونه لن يتم استقبال الطالبة أو استلام أوراق التقديم منها.

_أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية من مدرسة تابعة لمركز إداري سوهاج فقط وإدارة سوهاج التعليمية.

- ألا يقل المجموع عن الحد الأدنى عن 250 درجة، علما بأن أولوية القبول بالمجاميع الأعلى.

- الحصول على الشهادة الإعدادية في نفس عام التقدم.

_أن تكون الطالبة حاصلة على الصف الأول والثاني الإعدادي من المدرسة التي جرى الحصول منها على الشهادة الإعدادية.

_المدرسة غير مسؤولة عن الملفات المقبولة على الرابط الإلكتروني، وهي غير مطابقة للشروط وتعتبر لطاقة الترشيح لاغية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وكشفت المدرسة عن الأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي،

_صورة من جميع الأوراق التي جرى رفعها بملف pdf الخاص بالطالبة على موقع التقديم.

_ 8 صورة شخصية حديثة للطالبة.

_إقرار بعدم الزواج بتوقيع الطالبة وولي الأمر.

_دوسية بلاستيك