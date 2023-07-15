بريطاني يحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بأكبر متاهة في أوروبا

رغم مرور قرن على اكتشاف مقبرة الملك المصري توت عنخ آمون، إلا أن ذكرى اكتشافها ما زالت تحظى باهتمام كبير حول العالم، حيث يأتي ملايين السياح من مختلف الأنحاء لمشاهدة مقتنيات الملك الشاب، داخل مقبرته الموجودة في البر الغربي لمدينة الأقصر، وهناك العديد من عشاق الآثار والقطع الأثرية يحتفلون بها بطريقتهم الخاصة.

وظهر مزارع بريطاني يحتفل بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بطريقته الخاصة، حيث نحت صوره ضخمة للفرعون المصري في حقل كبير من الذرة، بشمال إنجلترا، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

صورة على مساحة 60 ألف متر مربع

ورسم المزارع البريطاني الصورة على مساحة تمتد إلى أكثر من 60 ألف متر مربع، حيث يصل طول كل مسار في المتاهة الخضراء إلى 5 كيلومترات، مما يجعلها أكبر متاهة في أوروبا، وواحدة من أكبر المتاهات في العالم.

وتم الكشف عن الصورة الضخمة في حقل الذرة، خلال حفل افتتاح المتاهة الجديدة، بحضور عدد من المهتمين بالآثار المصرية القديمة، بحضور حفيد اللورد كارنارفون، الذي كان أول من دخل إلى غرفة دفن توت عنخ آمون في عام 1923، مع عالم المصريات، هوارد كارتر.

من هو المزارع البريطاني؟

يعد توم بيرسي، هو المزارع البريطاني الذي ظهر في حفل إطلاق متاهة يورك، بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وصرح بأنه استخدم أكثر من مليون حبة ذرة على مساحة بحجم 8 ملاعب كرة قدم.

من هو توت عنخ آمون؟

توت عنخ آمون هو فرعون مصري من الأسرة المصرية الـ18، حكم مصر في الفترة ما بين 133 إلى 1325 قبل الميلاد، رغم عدم تحقيقه إنجازات بارزة أو الفوز في حروب، فإنه يعتبر واحدًا من أشهر الفراعنة لأسباب أخرى من الناحية التاريخية، ومن أبرزها اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل بدون تلف، مما يجعله حالة فريدة في تاريخ مصر القديم.

ولقد لاقى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، التي تم الكشف عنها في عام 1922 بواسطة هوارد كارتر، اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الإعلام العالمية، حيث تميز هذا الاكتشاف بظهور التحف الذهبية والقطع الفاخرة الأخرى التي تم العثور عليها في المقبرة.