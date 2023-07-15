«الطاهري» يعلن عن حلقات خاصة لـ«60 دقيقة» قريبًا.. «من مصايف مصر»

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن حلقات خاصة من برنامجه «60 دقيقة»، على شاشة «إكسترا نيوز» من المصايف في الإسكندرية والعلمين ومطروح، قريبًا.

قريبًا حلقات خاصة من برنامج 60 دقيقة على شاشة إكسترا نيوز

وقال رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قريبًا حلقات خاصة من برنامج 60 دقيقة على شاشة إكسترا نيوز من مصايف مصر (إسكندرية- العلمين - مطروح)، ضمن تغطية قطاع القنوات الإخبارية لمهرجان العلمين، والحلقة الأولى مع النجم أحمد وفيق».