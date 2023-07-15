«أزهرية السويس» تنظم قافلة دعوية في مركز شباب المدينة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، بالتنسيق مع الإدارة المركزية، لمنطقة السويس الأزهرية، قافلة دعوية، بمركز شباب المدينة، بقطاع الأربعين، والتي تضمنت عددا من الندوات والدروس الخاصة بالقيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

مبادرة تثقيفية للشباب

ومن جانبه أوضح عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن إدارة الشباب بالمديرية بالتعاون مع منطقة السويس الأزهرية، نفذت قافلة دعوية بمركز شباب المدينة، التابع لقطاع الأربعين ضمن مبادرة تثقيفية للشباب، تتمثل في عقد سلسلة من الندوات التوعوية، والدعوية التي تنفذ بمراكز الشباب

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القافلة تهدف إلى غرس القيم لدى الشباب وتعاليم أمور الدين الإسلامي، فضلاً عن الانتماء وحب الوطن وهي من أساسيات التعاليم الدينية، وقد حاضر في الندوات التي أجريت الشيخ محمود رمضان الساعي والشيخ محمد عبدالله، التابعين لمنطقة السويس الأزهرية.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، إلى أن المبادرات التي تنفذها المديرية، تأتي وفقاً لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ودعم وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.