سفير بالاتحاد الأفريقي: اللقاء النصف سنوي يناقش التنسيق بين قادة القارة

قال السفير بانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إن اللقاءات النصف سنوية، التي يعقدها الاتحاد على مستوى رؤساء الدول، تتناول أعمال التنسيق بين قادة الاتحاد، ورؤساء المنظمات على المستوى الإقليمي.

آليات لدعم التعاون على المستوى الإقليمي

وأضاف مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي، خلال لقاء خاص مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن «الاجتماع يعد خطوة لدعم آليات التعاون الإقتصادي، ودعم القطاعات السياسية على المستوى الإقليمي، كما يهدف لتعزيز جدول أعمال التكامل الإقليمي، وبشأن السلام والأمن على وجه الخصوص».

عناصر السلام والأمن بالقارة الأفريقية

وتابع السفير «أديوي» قائلاً: «تظهر أهمية هذه اللقاءات في الربط بين عناصر السلام والأمن والحوكمة والتنمية المستدامة، ومن خلال جدول الأعمال المرتقب واللقاءات بين الوزراء، وميزانية عام 2024 والتفعيل الملائم لصندوق السلام الخاص بالاتحاد الأفريقي، ودور القادة والمجتمعات المحلية والآليات المحلية، من خلال العمل المشترك، لتعزيز البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتسم بالاستقرار».