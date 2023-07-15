الداخلية تكشف عن سبب تغيب فتاة عن منزلها قبل عودتها في المنوفية

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تغيب إحدى الفتيات، مقيمة بالمنوفية، عن منزل أهليتها.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه بالفحص وباستدعاء والد الفتاة المشار إليها حضر وبصحبته نجلته، وبسؤاله أقر بقيام أحد أقاربه بالنشر عبر حسابه للمساعدة في العثور عليها، إلا أنها عادت من تلقاء نفسها بذات اليوم، وبسؤالها أيدت ذلك وأقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها على إثر خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.