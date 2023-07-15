أماكن ومواعيد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس

أماكن ومواعيد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 2023 جامعة السويس، أعلنتها الكلية من خلال بيان لها، والمقسمة إلى ثلاث مراحل تبدأ من يوم الثلاثاء 17 يوليو وتنتهي الخميس 27 يوليو الجاري.

مواعيد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بمحافظة السويس

وكشف بيان صادر عن إدارة الكلية، مواعيد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس، والمقسمة بحسب إعلان الكلية إلى ثلاث مراحل موزعة على أيام منفصلة تبدأ مرحلتها الأولى يوم الثلاثاء 18 يوليو حتى الأربعاء 19 يوليو الجاري.

أما المرحلة الثانية لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس، فتكون يومي السبت والأحد 22 و23 يوليو الجاري، فيما ستكون المرحلة الثالثة على مدار يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يوليو الجاري.

أماكن إجراء اختبارات كلية التربية الرياضية بالسويس

وجاء التنويه خلال بيان الكلية، أن أماكن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، سوف يكون بمقر الكلية، داخل جامعة السويس، وتطرق البيان إلى أنه ممنوع تماماً دخول أولياء أمور الطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات مبنى الكلية أو الجامعة.

الملابس المطلوبة لدخول الاختبارات

أما الملابس المطلوب ارتداؤها يوم الاختبارات القدرات المحددة لكل طالب، فقد حددها إعلان كلية التربية الرياضية بأنها للطلبة عبارة عن شورت وفانلة وحذاء رياضي، أما الطالبات فالزي المطلوب هو بنطلون رياضي وبلوزة وحذاء رياضي.