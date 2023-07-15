أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية النوعية والأسئلة بالدرجات، موضحة أنَّه سيتمّ الترشيح للكليات بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب وترتيب رغباته بعد اجتياز الطالب لهذه لاختبار بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص لهذه الكلية عند التقدم عن طريق الانترنت.

أماكن وتفاصيل اختبار قدرات كلية التربية النوعية والأسئلة بالدرجات

ونشر الموقع الرسمي للتنسيق تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية النوعية والأسئلة بالدرجات، وتتضمن:

أماكن أداء اختبارات قدرات التربية النوعية من الرابط.

ونوهت الوزارة إلى أنَّه سيتمّ ترشيح طلاب محافظة الجيزة بكلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية (بجامعة القاهرة) وكلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية (بالعباسية جامعة عين شمس) وعلى أن يتمّ اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بالدقي شعبة التربية الفنية (جامعة القاهرة)

** يتمّ ترشيح طالب محافظة القاهرة بكلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية (بالدقي جامعة القاهرة) وبكلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية (بالعباسية جامعة عين شمس) على أن يتمّ أداء اختبار القدرات بكلية التربية النوعية بالعباسية، وشعبة التربية الفنية جامعة عين شمس.

يتمّ ترشيح طالب مناطق «الخانكة – غرب وشرق شبرا الخيمة – شبين القناطر –القناطر الخيرية - العبور – قليوب – الخصوص» التابعة لمحافظة القليوبية بكليتي التربية النوعية بالعباسية شعبة التربية الفنية جامعة عين شمس، وكلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية جامعة بنها، على أن يتمّ أداء اختبار القدرات بكلية التربية النوعية بالعباسية، شعبة التربية الفنية جامعة عين شمس.

درجات اختبارات القدرات في التربية النوعية:

درجة اختبارات القدرات في التربية النوعية 100 درجة موزعة كالتالي:

1- اختبار تصميم 30 درجة.

2- اختبار رسم 40 درجة.

3- اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص الإلكتروني 30 درجةز

شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب في النهاية على إجمالي 70% من إجمالي توزيع درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح حصوله على درجة لائق.