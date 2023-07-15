عزة مصطفى: الحكومة تسعى لزيادة إيرادات السياحة بنسبة 20% (فيديو)

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن السياحة تتداخل في المجالات، وهي توفر مصدر دخل لجميع المواطنين، خاصة أن مصر لديها مقومات سياحية كبيرة تساعدها وتميزها عن كثير من الدول.

أهمية صناعة السياحة في مصر

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن حركة السياح يستفيد منها العديد من العاملين بدءًا من أول «البقال» حتى الطبيب، مؤكدة أن السياحة ليس عبارة عن أفواج تأتي لزيارة المعالم الأثرية في مصر فقط.

معايير صناعة السياحة

وتابعت: مفهوم السياحة تغير كثيرا وأصبحت صناعة تقوم على مجموعة من المعايير والأسس، ولا تتوقف فقط على توقيع البروتوكولات بين ممثلي الدول، موضحة أن صناعة السياحة في مصر حاليا تُعد أهم صناعة لأنها تدخل عملة صعبة بصورة مباشرة.

السياحة ليست رفاهية

وأشارت عزة مصطفى إلى أن السياحة ليست رفاهية، بل هي صناعة يجب أن تكون لها أسس وخطط قوية وواضحة، منوهة بأن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 20% من السياحة خلال السنوات الثلاث المقبلة.