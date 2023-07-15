تفاصيل امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان

يستعد الطلاب لخوض امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان و يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري وتشمل الجدول الأيام التالية والمواعيد المحددة لكل امتحان.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي في 12 يوليو وتنتهي في 19 يوليو الحالي بينما ستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 22 يوليو وتنتهي في 26 يوليو الحالي.

امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان

وكشفت مديرية التربية والتعلم بأسوان عن جدول الامتحانات «الدور الثاني» للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023، للطلاب المنتظمين، بالإضافة إلى الطلاب من خدمات، منازل، رسمي لغات، خاص عربي، وخاص لغات، والغائبين ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في 22 يوليو وتنتهي في 26 يوليو.

طلاب أسوان ينتهون من امتحان الدور الأول

وانتهى طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة في محافظة أسوان من امتحانات الدور الأول، حيث أدى 6728 طالبًا وطالبة الامتحانات بالشعب الأدبية والعلمية في مواد الأحياء والفلسفة والجبر بلجان تبلغ 26 لجنة في إدارات أسوان الخمس.

وكيل التعليم بأسوان: توفرت جميع الإجراءات

في وقت سابق، أكد عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، خلال جولته الصباحية أمام بعض اللجان بمدرسة كيما الثانوية المشتركة ومدرسة محمد مكاوي يعقوب ومدرسة العروبة الثانوية، توفر جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الجو المناسب للطلاب.