اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط الدور الثاني، للتعليم العام والرياضي والمهني في الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، وتستمر نحو 6 أيام تنتهي في أول أغسطس المقبل، وذلك للطلاب الراسبين في مادة دراسية أو اثنتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط الدور الثاني

يبحث أولياء أمور الطلاب بالشهادة الإعدادية والراسبين في بعض المواد عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط الدور الثاني، والذي سوف يتم يبدأ يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري وينتهي الخميس 3 أغسطس 2023، وتم إعلانه بعد اعتماده من السلطة المختصة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط الدور الثاني

يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط الدور الثاني يوم السبت 29 يوليو: بمادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:30 صباحًا، يليه امتحان المجالات العملية «زراعي» لمدة ساعة، إذ يبدأ 11:00 ويستمر حتى 12:00 ظهرًا.

الأحد 30 يوليو: امتحان اللغة الإنجليزية ويستمر لمدة ساعتين يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:00 صباحا، ثم يليه امتحان مادة التربية الدينية ويستمر لمدة ساعة ونصف من 11:30 وحتى الساعة 1:00 ظهرا.

يليه امتحان الجبر والإحصاء ويستمر لمدة ساعتين من 11:00 وحتى 1:00 ظهرًا، يليه امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة بدءا من 1:30 وحتى الساعة 2:30 ظهرًا.

ويوم الثلاثاء امتحان مادة الهندسة والذي يستمر لمدة ساعتين من الساعة 9:00 وحتى الساعة 11:00 صباحا ثم يليه التربية الفنية لمدة ساعتين من الساعة 11:30 وحتى 1:30.

وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط الدور الثاني تختتم يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ويكون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ويستمر لمدة ساعتين من الساعة 9:00 وحتى الساعة 11:00 صباحاً.