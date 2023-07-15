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وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في أول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

كتب:

خير الله فؤاد
02:54 م | السبت 15 يوليو 2023
مبني ديوان عام محافظة كفر الشيخ

مبني ديوان عام محافظة كفر الشيخ

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ اليوم السبت، إنه لم يتم رصد أي مخالفات خلال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث اطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقرير عقب أداء الامتحانات، دون حدوث أي عراقيل.

متابعة مستمرة على مدار الساعة 

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إلى إن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كانت على تواصل دائم ولم ترصد أي شكاوى أومخالفات، خلال أداء الامتحانات اليوم، بجميع مراحل النقل السابق ذكرها.

13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ

يذكر أن مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، يتبعها 13 إدارة تعليمية على نطاق المحافظة، التي جرى بها امتحانات النقل اليوم بمختلف مراحلها. 

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