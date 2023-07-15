بعد ظهوره في «لوغاريتم».. عماد الكومي لـ«الوطن»: أهل بلدي رقم 1 في حياتي

«صعيدي في الجامعة الكورية»، لقب أُطلق على الدكتور عماد الكومي، ابن محافظة قنا، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين في الحكومة الكورية، وذلك بعد استضافته في أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، من تقديم الإعلامي أحمد فايق، مما دفع أهالي قريته إلى التجمع حول شاشة كبيرة لمشاهدته.

صعيدي في الجامعة الكورية

نظرات من الإعجاب والفخر، وجهها أهالي قرية القلمينا بمركز الوقف، حال مشاهدتهم لابنهم الدكتور عماد الكومي، وهو يروي رحلته في كوريا، «أعتز وأتشرف بأني من الصعيد الجواني في كوريا، وسعيد جدا بفخر أهل بلدي بيا، وبنجاحي اللي هما السبب فيه» هكذا بدأ الدكتور عماد الكومي، صاحب أفضل رسالة ماجستير في كلية الهندسة بكوريا، حديثه في حلقة «لوغاريتم».

شكر وعرفان «الكومي» لأهل بلده في قنا

وقال «الكومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية برد فعل أهالي قريتة القلمينا، لحظة تجمعهم أمام الشاشة لرؤيته، يغلبهم الشعور بالفخر لرؤيته في هذا المكان، «دي لحظات أي حد يتمناها لما يشوف ناس عاش وسطهم وتربى وتشارك معهم الأحزان قبل الأفراح» وفق تعبيره.

«أهل بلدي هم شركاء النجاح بلا منازع، كلهم رقم 1، وأنا أي رقم بعدهم، لحظات الحب والسعادة اللي شفتها في عيونهم ما زادتني إلا إصرارًا وعزيمة إني أسعدهم مرارًا وتكرارًا»، بحسب ما رواه «الكومي» باحث دكتوراه في جامعة سيول الوطنية، موضحًا أنه لم يستطع دخول كلية الهندسة في مصر، لذلك ذهب إلى كوريا من أجل الحصول على الشهادة.

«الكومي» حقق أضعاف ما يتمنى في كوريا

حلم الحصول على لقب مهندس، جعل «الكومي» يغادر أرض وطنه لتحقيقه، إلا أنه حقق أضعاف ما يتمنى، وذلك بحصوله على لقب صاحب أفضل رسالة ماجستير في كلية الهندسة بجامعة سيول عام 2017، وهو الآن باحث دكتوراه في جامعة سيول الوطنية، وحاصل على دبلوم في الذكاء الاصطناعي والجيل الرابع للثورة الصناعية، ومستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا.