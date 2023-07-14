أهالي قرية عماد الكومي بقنا يتجمعون لمشاهدته في «لوغاريتم»: شرّف الصعايدة

في مشهد جميل يدل على ترابط المواطنين في الصعيد، وعلى دعم أبنائهم المتميزين؛ تجمع أهالي قرية القلمينا، في مركز الوقف شمالي محافظة قنا، أمام شاشة تلفزيون ضخمة، داخل ديوان عمدة القرية، لمشاهدة ابنهم الدكتور عماد الكومي، الذي ظهر مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج «لوغاريتم» على قناة dmc، مساء اليوم، وذلك في أولى حلقات البرنامج، تحت عنوان «صعيدي في الجامعة الكورية».

صعيدي في الجامعة الكورية

يقول العمدة أحمد صلاح، عمدة قرية القملينا، بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا، إن تجمع الأهالي اليوم في الساحة لمشاهدة ابن القرية الباحث الدكتور، عماد الكومي، مع الإعلامي أحمد فايق، تمثل أجمل اللحظات التي تعبر عن حب الأهالي لابنهم، الذي يعمل باحثا في جامعة سيول الوطنية الكورية الجنوبية.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، شرف كبير أن قناة «دي إم سي» تلتقي بابن القرية الباحث عماد الكومي، وأن تنتقل إليه في مقر عمله في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن هذا أفضل اهتمام من قبل الدولة، وأن تدعمه بتسليط الضوء عليه إعلاميا، وتوضح للجميع بأن أبناء مصر موجودون في كل مكان بتميزهم في كل المجالات.

تخصيص ساحة مزودة بشاشة عرض لمشاهدة ابن القرية عماد الكومي

وقال إبراهيم محمد محمود، أحد أقارب الدكتور عماد الكومي، إن هذه اللحظة التي تجمع فيها الأهالي لمتابعة لقاء الدكتور عماد في برنامج «لوغاريتم»، كان معدا لها فور علمنا بالتصوير من قبل البرنامج، وأعددنا ساحة العمدة بالقرية وزودناها بشاشة كبيرة، كما أعددنا بوفيه لإعداد المشروبات للحاضرين، داعيا الله أن يوفق الدكتور عماد الكومي.

يذكر أن الدكتور عماد الكومي، ولد بقرية القلمينا، التابعة لمركز الوقف، شمالي قنا، في الأول من أغسطس عام 1985، حيث تدرج تعليميا من قريته حتى المرحلة الثانوية، ليلتحق بعدها بكلية العلوم، بجامعة جنوب الوادي، وعُيّن بالجامعة، وثم نقله إلى ديوان وزارة المالية، بناء على طلبه، وعقب ذلك سافر إلى كوريا الجنوبية، وحصل على درجة الماجستير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جامعة سول الكورية الجنوبية، وظل في كوريا الجنوبية ليعمل في مجاله، كما أتى إلى مصر ليقدم خبراته عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.