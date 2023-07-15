إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص برصيف بالطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص برصيف بالطريق الإقليمي اتجاه بنها قبل كارتة الصنافين فيما تم نقل الحالات المصابة إلى مستشفى السعديين وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين استقبالها 8 أشخاص جراء تصادم سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها برصيف بالطريق الإقليمي اتجاه بنها.

قوة أمنية بموقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين وكان قد تحرر محضرا بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

تسيير حركة المرور

كانت الجهات الأمنية المعنية قامت برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة من الطريق.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء

في سياق متصل شهدت إحدى قرى مركز أبو بمحافظة الشرقية مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما إثر صعقه كهربائيا في منزله فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى أبو كبير المركزي وجرى التحفظ عليها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.