خبير سياحي لـ«إكسترا نيوز»: الأثر الإيجابي لمهرجان العلمين سيمتد حتى الشتاء

أشاد محمد فاروق، الخبير السياحي، بما يحدث في مدينة العلمين الجديدة والترويج لمعالمها السياحية، كونه أحد العاملين بالقطاع الخاص السياحي، قائلا «سعيد للغاية بهذه البداية الموفقة للمدينة كمقصد سياحي مستهدف الترويج له».

فاروق: مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أهمية الفعاليات الخاصة بـ مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، هو البداية القوية والمؤثرة للمهرجان، وهي ستنعكس على قطاع السياحة ككل، قائلا «السوق المحلية للسياحة، وكذلك الأسواق الإقليمية ستتأثر بالإيجاب نتيجة توافد زوار على المهرجان من كافة أنحاء العالم».

15 فندقا تم افتتاحها مؤخرا بالعلمين الجديدة

وتابع الخبير السياحي، بان «تأثير مهرجان العلمين الجديدة على السياحة بالإيجاب سيمتد إلى موسم الشتاء القادم»، لافتا إلى افتتاح نحو 15 فندقا مؤخرا بمنطقة العلمين وحدها، وجارِ افتتاح المزيد من الفنادق حاليا وحتى شهر سبتمبر المقبل، وبالتالي ستزداد السعة الفندقية المتميزة التي نرجو تشغيلها صيفا وشتاءً».