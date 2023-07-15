مراسل «إكسترا نيوز»: 12 حدثا متنوعا بمهرجان العلمين الجديدة

قال محمود السعيد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنَّه على مدار الأيام الماضية حدثت تغطية موسعة للمهرجان الأكبر في الشرق الأوسط منذ الفترة التي سبقت انطلاق فعالياته، لافتاً إلى انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023 منذ يوم الخميس الماضي.

السعيد: تجهيزات وتطوير منذ سنوات للوصول لهذا المستوى بالعلمين الجديدة

وأضاف «السعيد» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين»، أنَّه تم عمل العديد من التجهيزات للطرق المؤدية إلى «العلمين» والتطوير لـ البنية التحتية وأعمال الإنشاءات سواء بالمدينة الجديدة أو المناطق المحيطة بها، قائلاً: «التغيير يتم بسرعة والدولة تبذل قصارى الجهد وحدث إنجاز كبير خلال فترة قصيرة ومن المستهدف أن تصل مساحة مدينة العلمين الجديدة إلى 50 ألف فدان».

مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 حدث متنوع

وتابع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، «الاستعدادات بـ مهرجان العلمين الجديدة الذي يضم 12 حدث متنوع والتغييرات والعمل والجهود بدأت منذ 5 أو 6 سنوات ولا يزال التطوير مستمر للطرق المحيطة بمدينة العلمين لتصبح على أعلى مستوى دولي ونأمل بالمزيد والوصول إلى إنجازات أكبر.. والعلمين حالياً تمثل عنصر إبهار وجذب كبيرين وتضاهي كبرى المدن العالمية».