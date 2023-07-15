إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمركز أبو حماد بالشرقية

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بالقرب من مزلقان القرين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى القرين وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهما وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين تشير إلى إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان وتحديد أسباب وقوعه.

الجهات المعنية تباشر الواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها.

تحرر محضر بالواقعة

أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات، ومن جهتها قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتم تسيير حركة المرور.

في سياق متصل شهدت محافظة الشرقية إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بطريق بنها الصنافين وتم نقل المصابين الى مستشفى السعديين وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، كما شهد مركز أبو كبير مصرع طفل صعقا بالكهرباء فيما تم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.