عرض «التميمة القديمة» على مسرح مركز شباب سليم الحي بالسويس

شهد مسرح مركز شباب سليم الحي بمحافظة السويس، بداية عرض مسرحية التميمة القديمة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه.

العرض المسرحي التميمة القديمة

وبدأ فريق نواة المسرحي التابع لمشروع أندية السكان بإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، تقديم العرض المسرحي «التميمة القديمة» بمركز شباب سليم الحي بمحافظة السويس التابع لقطاع الأربعين.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس أن الأنشطة المختلفة التي تقدم بمركز شباب كفر سليم الحي والمدينة والسلام وغيرها تتم بمتابعة وإشراف عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ولفتت إلى أن العرض الأول شهد حضور فارس صواف، ممثلاً عن مؤسسة اتجاه، وسعاد حامد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعصام عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سليم الحي، وعبدالله السيد، مدير مركز شباب سليم الحي.

التحرش والزواج المبكر

وأشارت مديرية الشباب والرياضة أن العرض يتناول عدة قضايا الاجتماعية والتي ناقشتها القصة المسرحية، وهي التحرش والزواج المبكر وصحة المراهقين، وأشرف على تدريب الفريق جورج صدقي سعد.