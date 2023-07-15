تنفيذ 40 قرار إزالة لتعديات وإشغالات في السويس

نفذ حي السويس بقيادة المهندسة فاتن عبد الغني، حملتين مكبرتين على مدار يومين لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق الحي ذلك ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات بحضور قيادات مديرية الأمن وقسم شرطة السويس.

مواجهة التعديات على حرم الطريق العام

وأعلنت رئاسة حي السويس، بمحافظة السويس، أنه بالتنسيق مع مديرية أمن السويس بحملتين متتاليتين، لإزالة الاشغالات والتعديات، على أملاك الدولة الأولى، أسفرتا عن تنفيذ 40 إزالة لحالات تعد وإشغالات حيث استهدفت التعديات على حرم الطريق العام في إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين وتيسيرا لحركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المخالفين وذكر بيان الحي أن الحملة الثانية لازالة التعديات والاشغالات على أملاك الدولة والطريق العام، تم تنفيذها بامتداد شارع امين الحسيني.

وأشار إعلان رئاسة حي السويس بمحافظة السويس، إلى أن الحملتين تم تنفيذهما بنجاح بمشاركة اللواء أيمن عبد الحميد، مساعد مدير أمن السويس، والعقيد محمد عفيفي، مأمور قسم السويس والقيادات الأمنية وشرطة قسم السويس، وقسم شرطة المرافق.

وتابع البيان أن الجهاز التنفيذي لحي السويس قد نفذ أعمال الحملتين برئاسة المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس، و مشاركة عماد حمدي سكرتير الحي والجهاز المعاون وجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والإدارة الهندسية والتنظيم والاشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحي.